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Наука и техника В России
(2004) |

Рогозин объяснил, зачем запускать модуль "Наука" в канун "ухода" России с МКС

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация будет продолжать проводить научные эксперимента на МКС вплоть до ввода в строй национальной космической орбитальной станции.
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На своей странице в Facebook он рассказал о подготовке отправки на МКС нового модуля "Наука". В комментариях Рогозина спросили, какой в этом смысл, если Россия собирается уходить с МКС и строить собственную станцию?

"Смысл прост: в пилотируемой космонавтике паузы губительны. Пока не начнет полноценно работать наша национальная станция (пусть даже в минимально необходимом объёме), сокращать программы экспериментов на орбите МКС мы не должны. Поэтому сбиваться с пути, который мы с таким трудом проходим в отношении МЛМ (многофункциональный лабораторный комплекс – прим. ред.), не стоит. Модуль должен быть запущен, и он принесет пользу", - полагает Рогозин.

Ранее – благодаря вице-премьеру Юрию Борисову – стало известно, что на совещании у президента в День космонавтики было принято решение об уходе России с МКС в 2024 году. В Роскосмосе подтвердили эту информацию: "У нас есть согласованный с партнерами по МКС срок работы на станции - 2024 год. После этого срока решение будет приниматься, исходя из технического состояния модулей станции, которые в основном выработали свой срок службы, а также наших планов по развертыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения. Когда мы примем решение, тогда начнем переговоры с нашими партнерами об условиях и формах взаимодействия после 2024 года".

Модуль "Наука" перемещен в зону вакуумной камеры. Перегружаемся и с понедельника - откачка воздуха из камеры.

Опубликовано Dmitry Rogozin Воскресенье, 18 апреля 2021 г.

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Рогозин объяснил, зачем запускать модуль "Наука" в канун "ухода" России с МКС

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Теги: дмитрий рогозин, модуль наука, мкс, орибтальная станция



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