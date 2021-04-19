20 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
Макаровский мост, машины (2019) | Фото: Накануне.RU

Орлов: Макаровский мост откроется уже в конце этого года

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Открытие движения по Макаровскому мосту через реку Исеть в Екатеринбурге состоится уже в конце текущего года. Об этом заявил глава города Алексей Орлов в своем Instagram.

"Макаровский мост сдадим раньше срока. На два года. Уже в конце этого года полностью откроем движение для автомобилей", - заявил Орлов.

Само же строительство моста завершится, как и положено, в 2023 г.

Напомним, что еще бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поручил заключить долгосрочные муниципальные контракты на возведение крупных инфраструктурных объектов уральской столицы. В частности, градоначальник распорядился начать второй этап масштабной реконструкции Макаровского моста.

Первый этап стоимостью около 1 млрд руб. стартовал еще в 2017 г. Как отмечают в мэрии, завершение строительных работ в 2023 г. станет своеобразным подарком к 300-летию Екатеринбурга.

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Орлов: Макаровский мост откроется уже в конце этого года

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Теги: Макаровский мост, Орлов



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