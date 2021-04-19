20 Апреля 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
нягань (2009) | Фото: Накануне.ru

При строительстве вокзала в Нягани найдены нарушения уголовного характера

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В Югре нашли нарушения при строительстве ж/д-вокзала Нягани, передаёт корреспондент Накануне.RU. "Проверка строительства ж/д-вокзала Нягани проведена. Там найдены признаки уголовного нарушения", - сказал на заседании окружной думы глава Счётной палаты Югры Владислав Маркунас.
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Напомним, в декабре 2020 г. губернатор Наталья Комарова провела прямой эфир, во время которого обсудила транспортное развитие региона. Во время разговора стало известно, что в ближайшие несколько лет в округе появятся новые вокзалы. Глава дорожного ведомства Константин Гребешок рассказал тогда, что в Нягани на месте будущего вокзала идут строительно-монтажные работы, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на июль 2021 г. Правительство округа и "РЖД" договорились о реализации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции ж/д-вокзалов на станциях в Сургуте и Пыть-Яхе. Планируемый срок начала строительно-монтажных работ в Сургуте – второй квартал 2021 г., ввод в эксплуатацию – 2023 г. По реконструкции вокзального комплекса в Пыть-Яхе проектная документация находится на экспертизе. Ориентировочный срок получения заключения – первый квартал 2021 г.

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При строительстве вокзала в Нягани найдены нарушения уголовного характера

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Теги: вокзал, Нягань, нарушения



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