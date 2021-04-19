Прага не собирается делиться с Москвой подробностями расследования взрывов в Врбетице в 2014 году

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В Министерстве иностранных дел России назвали отсутствие доказательств о причастности российских спецслужб к взрывам в Чехии "доказательством лжи и фейков с их стороны". Ранее власти европейской республики заявили, что не будут предоставлять России дополнительную информацию по расследованию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала ситуацию с наймом чешским посольством российских сотрудников: в качестве ответной санкции Россия запретила диппредставительству Чехии нанимать на работу россиян. "Очень большое число сотрудников было нанято среди российских граждан", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

Напомним, Чехия выслала 18 российских дипломатов, Россия ответила высылкой 20 представителей Чехии.

Между тем, по данным чешских СМИ, власти республики ожидают от России публикацию неких документов, которые могут опровергнуть версию Праги о причастности к взрыву на складах боеприпасов в 2014 году российских спеслужб. При этом посвящать Россию в расследование Чехия действительно не хочет. "Российская сторона не должна знать всего, что мы знаем о той операции", - цитирует РБК главу МВД и МИД Чехии Яна Гамачека.