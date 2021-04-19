20 Апреля 2021
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
(2021) | Фото: Транснефть - Сибирь

На производственных объектах АО "Транснефть - Сибирь" завершены плановые ремонты 

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АО "Транснефть – Сибирь" завершило плановые ремонты на нефтеперекачивающих станциях и линейной части магистральных трубопроводов, расположенных на территории Тюменской и Курганской областей, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

В период плановой остановки магистрального нефтепровода (МН) Красноленинская – Шаим – Конда после замены подключен участок линейной части протяженностью 5,6 км. Работы велись с октября 2020 года в рамках программы технического перевооружения и реконструкции. Цель – поддержание высокого уровня надежности процесса транспортировки нефти. Для проверки качества сварных стыков проведен визуальный, ультразвуковой и рентгенографический контроль трубопровода, дефектов не зарегистрировано. Дополнительно безопасность трубопровода обеспечит смонтированная новая система электрохимической защиты. 

Кроме того, специалисты выполнили ремонт и замену запорной арматуры на линейной части и площадочных объектах, а также заменили 34 метра дефектных участков магистрального нефтепровода Нижневартовск – Курган – Куйбышев. Работы проводились во время плановой остановки его работы.

В рамках технического перевооружения отключен от технологических трубопроводов резервуар объемом 20 тыс. куб. м на ЛПДС "Нижневартовская". Планируется частичная замена металлоконструкций стенки и кровли резервуара, обновление системы пенопожаротушения. На НПС "Исетское" завершены работы по замене и подключению участка подводящего трубопровода длиной 235 м магистрального нефтепровода Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск.

Реализованные мероприятия позволили повысить надежность и безопасность объектов линейной части и нефтеперекачивающих станций. В работах было задействовано более 230 человек, использовалось свыше 95 единиц техники.

Плановые мероприятия выполнены с учетом требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности. Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по графику, они функционируют в штатном режиме.

 

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На производственных объектах АО "Транснефть - Сибирь" завершены плановые ремонты 

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Теги: Транснефть - Сибирь, плановые ремонты



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