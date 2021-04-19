Причиной разлива нефти на Суторминском месторождении на Ямале стала криминальная врезка

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Незаконная врезка стала причиной порыва трубопровода "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза", сообщили Накануне.RU в компании.

В ходе восстановительных работ на месте разгерметизации трубопровода Суторминского месторождения специалисты предприятия обнаружили криминальную врезку, ставшую причиной разлива на площади около 400 "квадратов".

Врезка, произведенная кустарным способом, вероятно, использовалась для хищения нефти с данного месторождения. Для обследования места преступления были приглашены представители правоохранительных органов. В настоящее время сотрудники предприятия ведут работы по ликвидации последствий разлива: загрязнённый грунт вывозят на специальный полигон для очистки, готовится завоз чистого грунта. В летний сезон будет проведен биологический этап рекультивации с высевом многолетних трав.

Напомним, инцидент произошел 14 апреля в районе 334-го километра федеральной трассы "Сургут — Салехард". Ремонт на поврежденном фрагменте трубопровода завершен, угроза водным объектам и участкам плодородных почв лесного фонда отсутствует.