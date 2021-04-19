СКР проводит проверку по факту найденного в Заречном тела мужчины

Добавить источник в

Следователи проводят доследственную проверку относительно найденного 15 апреля в Заречном тела мужчины, который в декабре 2020 г. был объявлен пропавшим.

Осмотр места происшествия проведен, назначена судебная экспертиза для установления давности и точной причины смерти. Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, по предварительным данным осмотра, явных признаков криминальной смерти на теле мужчины нет. Родственники уже опознали мужчину.

"12 декабря 2020 г. в дежурную часть отдела полиции № 29 ОВД Заречного обратилась за помощью местная жительница, которая рассказала полицейским, что несколько дней назад, в 20.00 часов, ее муж ушел из дома и не вернулся. Женщина рассказала, что накануне внезапного исчезновения произошла семейная ссора, которая завершилась рукоприкладством. Она написала заявление в полицию, и участковые привлекли дебошира к административной ответственности", - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, тело пропавшего обнаружили местные жители. Мужчину долго не могли найти, поскольку тело было засыпано снегом. В данный момент сотрудники уголовного розыска разыскивают знакомых погибшего, для того чтобы установить подробности произошедшего.