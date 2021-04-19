20 Апреля 2021
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Происшествия Тюменская область
Дамба, прорыв, Ушакова (2021) | Фото: vk.com/tumraj

В администрации Тюменского района высказались о прорыве дамбы, построенной полгода назад компанией областного депутата

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В администрации Тюменского района высказались о прорыве дамбы вблизи деревни Ушакова, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, видеозапись, иллюстрирующая ситуацию, появился в группе "ВКонтакте" жителей Тюменского района. На небольшом ролике видно, как размыта плитка и "сбоку" через дамбу протекает вода. Дамбу построили в октябре 2020 г. Объект стоимостью 32,8 млн руб. строило АО "Мостострой-11", возглавляемое депутатом Тюменской областной думы единороссом Николаем Руссу.

"Проектная документация на строительство сооружения для пропуска воды в деревне Ушакова прошла государственную экспертизу, получены все необходимые документы о соответствии построенного объекта нормативным требованиям. В причинах данной нештатной ситуации будет разбираться комиссия, как только произойдёт полный спуск воды для обследования дна и искусственной насыпи сооружения. По итогам обследования подрядная организация приступит к восстановительным работам. Для безопасности граждан дорога, проходящая по объекту, временно перекрыта", - говорится в комментарии к соответствующему посту в группе "Наш столичный" "ВКонтакте", который оставлен от имени официального аккаунта администрации Тюменского района.

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В администрации Тюменского района высказались о прорыве дамбы, построенной полгода назад компанией областного депутата

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Теги: Ушакова, дамба, Мостострой-11, Николай Руссу



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Ранее 19.04.2021 09:25 Мск В Тюменской области прорвало дамбу, построенную полгода назад компанией депутата облдумы

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