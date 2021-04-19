Иммунитет к коронавирусу есть у 25-87% россиян в зависимости от региона - Роспотребнадзор

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Популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции в некоторых регионах России достигает 87%, заявили в Роспотребнадзоре. И это не действие прививок.

Главный санитарный врач России Анна Попова на заседании отделения медицинских наук Российской академии наук привела данные исследования, которое было проведено в марте этого года среди 27 тыс. граждан. Выяснилось, что у 25-87% граждан есть иммунитет к COVID-19, передают "Известия".

По данным ведомства, у жителей столичного региона иммунитет есть в 40-44% случаев.

На том же мероприятии замдиректора Центра им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов сообщил, что два компонента "Спутника V" (самой массовой пока вакцины в России) получили 3,8 млн россиян. При этом на прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что в стране привито "уже более 8 млн человек". Она не стала уточнять, какое количество из них получили две дозы препарата.