Южноуральца приговорили к 14 годам колонии за истязания женщин и убийство

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42-летнего жителя Троицка приговорили к 14 годам в колонии строгого режима за убийство женщины.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, мужчина признан виновным в незаконном лишении человека свободы, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, угрозах убийством, побоях и убийстве.

По версии следствия, в феврале 2019 года осужденный после совместного распития спиртного длительное время удерживал в квартире знакомую, избивал ее и высказывал угрозы убийством. Еще двух женщин мужчина избил в марте и апреле после распития спиртного.

31 марта 2019 года осужденный избил женщину, которая от полученных травм скончалась.