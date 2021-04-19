Директор Шарташского лесопарка пообещал, что вход останется доступным для всех

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Директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин заявил, что вход в парк может остаться бесплатным.

Напомним, на минувшей неделе стало известно, что через 10 лет в уральской столице планируют начать брать деньги за вход в лесопарк на Шарташе. Соответствующее постановление правительства региона подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Вход в лесопарк, который сейчас является бесплатным, оценили в 0,5% величины прожиточного минимума. Согласно документу, нововведение вступит в силу 1 января 2031 года.

Как сообщил сегодня Артур Зиганшин на своей странице в Facebook, практика взымания платы за посещение природных парков существует давно и применяется в том числе в Свердловской области - например, в природном парке "Оленьи ручьи". По словам директора, практическое применение и установление платы за посещение Шарташского лесопарка сегодня вопрос дискуссионный, ведь речь идет о 2031 годе.

"А самое главное - мы имеем законное право и вовсе не применять данную практику! Возможно, в перспективе у нас появятся какие-то новые отдельные инфраструктурные объекты с платными услугами, но в целом Шарташский лесопарк по-прежнему будет доступен всем без исключения!", - пообещал Зиганшин.

Ранее о платном доступе в лесопарк на Шарташе высказался министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.