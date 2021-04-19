Директор Шарташского лесопарка пообещал, что вход останется доступным для всех

20 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Почему остановился прогресс?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
белка (2019) | Фото:Накануне.RU

Директор Шарташского лесопарка пообещал, что вход останется доступным для всех

Добавить источник в

Директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин заявил, что вход в парк может остаться бесплатным.
Читайте также:

Напомним, на минувшей неделе стало известно, что через 10 лет в уральской столице планируют начать брать деньги за вход в лесопарк на Шарташе. Соответствующее постановление правительства региона подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Вход в лесопарк, который сейчас является бесплатным, оценили в 0,5% величины прожиточного минимума. Согласно документу, нововведение вступит в силу 1 января 2031 года.

Как сообщил сегодня Артур Зиганшин на своей странице в Facebook, практика взымания платы за посещение природных парков существует давно и применяется в том числе в Свердловской области - например, в природном парке "Оленьи ручьи". По словам директора, практическое применение и установление платы за посещение Шарташского лесопарка сегодня вопрос дискуссионный, ведь речь идет о 2031 годе.

"А самое главное - мы имеем законное право и вовсе не применять данную практику! Возможно, в перспективе у нас появятся какие-то новые отдельные инфраструктурные объекты с платными услугами, но в целом Шарташский лесопарк по-прежнему будет доступен всем без исключения!", - пообещал Зиганшин.

Ранее о платном доступе в лесопарк на Шарташе высказался министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Директор Шарташского лесопарка пообещал, что вход останется доступным для всех

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Шарташский лесопарк, плата, вход, Зиганшин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.04.2021 15:27 Мск "Это не значит, что она будет взыматься": власти о платном доступе в Шарташский лесопарк
Ранее 16.04.2021 11:11 Мск В Екатеринбурге будут брать деньги за вход в Шарташский лесопарк
Ранее 09.06.2020 14:04 Мск Благоустройство Шарташского лесопарка в Екатеринбурге идет по графику
Ранее 21.01.2020 10:23 Мск Дачи УРО РАН на Шарташе, которые собирались снести, пройдут техническую экспертизу
Ранее 04.12.2019 13:18 Мск Дачи УРО РАН на Шарташе, которые собирались снести, пока закрывать не будут
Ранее 11.11.2019 14:40 Мск База отдыха уральских ученых на Шарташе "мешает комплексному развитию территории": ее собираются снести
Ранее 05.11.2019 13:07 Мск Ученых УРО РАН лишают базы отдыха на Шарташе
Ранее 21.03.2019 15:55 Мск Куйвашев потребовал активизировать работу по развитию Шарташского лесопарка
Ранее 01.03.2019 09:59 Мск Определена компания, которая благоустроит Шарташский лесопарк в Екатеринбурге
Ранее 04.02.2019 08:52 Мск В Екатеринбурге полностью сформировали экспертный совет по развитию Шарташского лесопарка
Ранее 17.12.2018 09:59 Мск В Екатеринбурге парк отдыха в Шарташском лесопарке оштрафовали за уничтожение мха
Ранее 17.12.2018 08:50 Мск В Екатеринбурге формируют экспертный совет по развитию Шарташского лесопарка
Ранее 05.12.2018 16:09 Мск Шарташский лесопарк в Екатеринбурге остался без подрядчика по благоустройству
Ранее 22.11.2018 10:28 Мск Один из проектов благоустройства Шарташского лесопарка в Екатеринбурге смог пройти госэкспертизу
Ранее 21.11.2018 11:40 Мск Минприроды забраковало проект благоустройства Шарташского лесопарка в Екатеринбурге
Ранее 25.09.2018 14:32 Мск Лидер группы "Чайф" войдет в Общественный совет по благоустройству Шарташского лесопарка
Ранее 18.09.2018 13:55 Мск "Это только на одном участке". Разработчики проекта Шарташского лесопарка ответили на критику по велодорожкам
Ранее 17.09.2018 13:45 Мск Екатеринбургский общественник раскритиковал проект строительства велодорожек в Шарташском лесопарке
Ранее 03.09.2018 12:34 Мск "Нет полноценной концепции благоустройства". Екатеринбургские общественники просят Куйвашева разобраться с проектом Шарташского лесопарка
Ранее 06.08.2018 07:58 Мск Для Шарташского лесопарка в Екатеринбурге разработали информационные стенды с wi-fi
Ранее 27.07.2018 13:35 Мск Жители Екатеринбурга поддержали проект благоустройства Шарташского лесопарка
Ранее 16.03.2018 14:19 Мск "Готов учесть все предложения": директор Шарташа заявил, что сделает лесопарк одним из лучших в Европе
Ранее 13.03.2018 14:59 Мск Евгений Куйвашев назвал имя директора Шарташского лесопарка
Ранее 12.03.2018 16:07 Мск Свердловчане выбрали варианты оформления входа в Шарташский лесопарк
Ранее 12.03.2018 11:53 Мск К концу недели у Шарташского лесопарка появится новый директор
Ранее 02.03.2018 12:29 Мск Минприроды просит екатеринбуржцев проголосовать за лучший дизайн входа в Шарташский лесопарк
Ранее 20.02.2018 16:19 Мск Кандидаты на должность директора Шарташского лесопарка в Екатеринбурге презентовали свои проекты
Ранее 10.01.2018 10:22 Мск Директор Шарташского лесопарка в Екатеринбурге будет определен в результате открытого отбора
Ранее 07.12.2017 12:03 Мск "Нужен человек, который знает, что делать": директора Шарташского лесопарка в Екатеринбурге выберут на конкурсной основе
Ранее 22.11.2017 11:26 Мск Благоустройство Шарташского лесного парка планируется завершить к 2020 году
Ранее 12.09.2017 09:45 Мск В Екатеринбурге в Шарташском лесопарке проведут санитарно-оздоровительные рубки

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети