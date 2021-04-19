20 Апреля 2021
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Репетиция Парада Победы, РСЗО Град (2015) | Фото: Накануне.RU

Планам сторонников Навального в Екатеринбурге может помешать репетиция военного парада

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Акция сторонников Навального в Екатеринбурге может пройти в районе тренировки пеших войск в преддверие парада Победы.

Напомним, штаб Навального решил не ждать регистрации 500 тыс. пользователей на специальном сайте и организовать акции протеста в стране. Впрочем, как выяснилось, в уральской столице этому могут помешать планы военных.

"В ходе тренировки по главной площади уральской столицы в парадном строю торжественным маршем пройдут около 20 парадных подразделений. В парадном строю пройдут расчеты управления штаба и авиационного объединения ЦВО, коробки военнослужащих мотострелкового, железнодорожного соединений и единственный парадный расчет военной полиции за Уралом. Строевым шагом пройдут сотрудники ФСИН и курсанты Уральского института государственной противопожарной службы", - сообщили в ЦВО.

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Планам сторонников Навального в Екатеринбурге может помешать репетиция военного парада

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Теги: акция, Алексей Навальный, ЦВО



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