Сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова объявила о выходе из ЛДПР

Добавить источник в

Член Совета Федерации от Хабаровского края Елена Грешнякова заявила о выходе из ЛДПР, о своем кардинальном несогласии (если не сказать конфликте) с руководством партии в регионе и о поддержке экс-главы края Сергея Фургала. В комментариях в Instagram под этим объявлением Грешнякову спрашивают, почему она ждала почти год и решила уйти только за несколько месяцев до выборов главы субъекта.

Грешнякова, которая представляет в СФ правительство края, пошла на конфронтацию с врио губернатора Михаилом Дегтяревым, который, собственно, с прошлого года и возглавляет региональное отделение либерал-демократов.

"Я заявляю о своем выходе из рядов ЛДПР, соответствующее заявление и партийный билет сдала в хабаровское краевое отделение. Вместе со мной положили партбилеты на стол мой муж и сын. Все эти 16 лет мы считали ХРО своей семьей, а партийцев-единомышленниками, но 9 июля 2020 г. произошло событие, которое разделило нашу партийную семью на два лагеря. Я и мои родные остаемся с тем, кто создавал нынешнее региональное отделение - с Сергеем Ивановичем Фургалом. С теми же, кто смирился, а хуже того - предал человека, благодаря которому получил пропуск во власть, нам не по пути", - написала Грешнякова.

Она назвала причинами своего выхода из ЛДПР "деструктивную политику нынешнего руководства ХРО, отсутствие конструктивного диалога, взаимоуважения и понимания, сведение счетов с неугодными, сталкивание лбами и поощрение публичного унижения своих однопартийцев".

Также Грешнякова считает, что ее оппоненты пытаются представить ее предательницей Фургала. "Одно хочу спросить у рьяных членов партии, кто получил мандаты благодаря Сергею Ивановичу Фургалу, почему же вы не пришли поддержать его на санкционированный митинг?" – пишет сенатор.

Впрочем, некоторые пользователи видят в действиях Грешняковой более прагматичный резон. "Почему спустя почти год??? Ваша кандидатура будет выдвинута на должность Губернатора Хабаровского края. Находясь в партии ЛДПР это будет не возможным. Так как от этой партии идёт главный кандидат. Вы же можете балатироваться только от другой партии. Или как самовыдвеженец. Такова ваша цель выхода из партии. Вы уверены в том, что таким образом вы сможете опередить по числу голосов главного кандидата на пост Губернатора!", - пишет в комментариях naalia577 (авторские орфография и пунктуация в цитатах сохранены – прим. ред.).

Также в комментариях появились бывшие однопартийцы Грешняковой, которые попросили сенатора "не обобщать". "Елена Геннадьевна, не могу с Вами согласиться. Лично я не хожу по митингам, так как у меня более важная работа - воспитывать детей. Так же заняты основной работой и многие другие депутаты. Если Вы приняли решение выйти из партии, то говорить о всех членах партии ЛДПР, как мы получили мандаты, как минимум неэтично", - написала Грешняковой депутат Хабаровской городской думы Наталья Юрьева.