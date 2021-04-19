20 Апреля 2021
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Прочистка ливневой канализации (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге рабочие начали прочищать ливневую канализацию и получили "наказы" жителей

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В Екатеринбурге рабочие начали прочищать ливневую канализацию и готовить коммуникации к новому сезону. Для того, чтобы подготовить порядка 450 километров "ливневки" к лету, на улицы каждый день будет выезжать по пять специализированных машин. Корреспондент Накануне.RU понаблюдал за процессом.

Специальная техника на глазах представителя нашего СМИ очищала от иловых отложений "ливневки" в районе улиц Машиностроителей и Культуры на Уралмаше. Работы велись при помощи длинного шланга: задействовался так называемый метод гидропромывки (вода находится под высоким давлением, ее подают в трубу и все вычищается).

Прочистка ливневой канализации(2021)|Фото: Накануне.RU

Как рассказал Накануне.RU начальник участка ливневой канализации МБУ "ВОИС" Игорь Калиневич, за сутки рабочие могут достать из подземных люков 25 кубометров иловых отложений. Нехитрые подсчеты говорят о том, что в месяц из ливневых канализаций в Екатеринбурге могут быть вытащены 750 тонн иловых отложений. В год цифра становится астрономической - 9 тысяч 125 тонн. Норматив по уходу воды после дождей находится на отметке в 30-40 минут.

Игорь Калиневич(2021)|Фото: Накануне.RU

"Попадает бытовой мусор в канализацию. Потоками воды намывает скошенную траву, бутылки, пластик, тряпки. Во время продолжительных дождей порядка 80 заявок в день идет. Есть ряд улиц, где давно не проводилась реконструкция и там старые сети и из камней лежат дренажи. Есть ряд улиц, где требуется реконструкция. Все это затрудняет работы. В этом году будет переделываться улица Братская", - отметил Калиневич.

В данный момент требуется срочно реконструировать "ливневки" на участках улиц 8 марта, Малышева и Проезжая.

Во время рейда мы пообщались и с местными жителями, которые очень хорошо знают все уголки своего родного города.

Прочистка ливневой канализации(2021)|Фото: Накануне.RU

Один из опрошенных уверенно сообщил, что на проспекте Космонавтов, на Кировградской, на Пехотинцев и под мостом на улице Бебеля проблемы после дождей. Вода застаивается и начинаются подтопления.

Коренной житель Уралмаша Рашид Мингалеев отметил, что "при мэре Аркадии Чернецком в 90-е годы было лучше".

"На улицах Энтузиастов, Старых большевиков, Шефской проблемы с ливневой канализацией. Эти подтопления происходят каждое лето. При Чернецком ливневки прочищали лучше. Он был человек авторитетный и очень хорошо реагировал на такие проблемы", - признался респондент.

Всю собранную информацию по проблемным участкам мы передали руководству рабочих, прочищающих ливневую канализацию.

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В Екатеринбурге рабочие начали прочищать ливневую канализацию и получили "наказы" жителей

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Теги: ливневая канализация, Екатеринбург



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