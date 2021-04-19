20 Апреля 2021
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Экономика За рубежом
море, туризм, лодка, Турция, Анталья (2020) | Фото: Накануне.RU

Россия в 2020 году стала главным "поставщиком" туристов в Турцию

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Министерство культуры и туризма Турции опубликовало данные об объеме въездного туризма в 2020 году и в первые два месяца текущего года. За это время в стране побывало более 17 млн туристов.
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По итогам 2020 году турпоток в страну снизился на 69% и составил 15,9 млн человек. 12,7 млн из этого числа – иностранцы, остальные – граждане Турции, проживающие постоянно за рубежом, передает агентство "Анадолу".

Самая значительная доля в турпотоке за минувшие 14 месяцев была у россиян – 2,1 млн человек. Второе и третье место с почти двукратным отставанием занимают Болгария и Германия (1,2 и 1,1 млн туристов соответственно). Также в Турцию приезжало много туристов из Украины, Великобритании, Грузии, Ирака, Ирана, Франции и Нидерландов.

Наиболее популярными среди туристов провинциями Турции являются: Стамбул, Анталья, Эдирне, Мугла и Артвин.

57% туристов при этом прибывают воздушным транспортом.

Доходы туристической сферы в 2020 году составили чуть больше трети от показателей 2019-го: $12,5 млрд против $34,5 млрд.

Напомним, 12 апреля стало известно о закрытии границ с Турцией на срок с 15 апреля по 1 июня. Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом связал это с тем, что до 80% всех мутаций COVID-19 попадает в Россию через Турцию. По предварительным данным, на эти даты у россиян было забронировано более 500 тыс. туров.

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Россия в 2020 году стала главным "поставщиком" туристов в Турцию

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Теги: турпоток, турция, туризм, бизнес



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