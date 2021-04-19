Свердловские коммунисты подали уведомление на проведение демонстрации 1 мая

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Свердловский обком КПРФ подал уведомление на проведение праздничной демонстрации 1 мая. Об этом сообщил первый секретарь регионального обкома Александр Ивачев.

Как рассказал он на своей странице в соцсети, уведомление было подано сегодня, 19 апреля.

"Ситуация с запретом акций протеста под предлогом борьбы с коронавирусом уже давно перестала выглядеть как фарс. Это натуральный идиотизм, который сильнее всего бьет по авторитету самой власти. Люди прекрасно видят, что работают все заведения, а чиновники, если им надо, собирают тысячи человек под одной крышей. Но только кто-то вздумает высунуться на улицу с одиночным пикетом, тут же отряжаются отряды полиции для борьбы с "особо опасными преступниками", - отметил Ивачев.

Он считает, что правительству региона необходимо установить четкие правила по наполняемости, средствам индивидуальной защиты для участников и начать согласовывать публичные мероприятия.

"Тем более, что проходят они на открытом воздухе", - добавил Александр Ивачев.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге власти отказали в проведении пикета за возвращение Краснознаменной группы из-за "угрозы коронавируса".