20 Апреля 2021
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снегоход Bearcat (2015) | Фото: engine-x.ru

На Ямале коренные народы не могут собрать оленей с пастбищ: кончилось топливо для снегоходов

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Представители коренных малочисленных народов севера обратились за помощью к главе Ямальского района из-за того, что остались без топлива для заправки снегоходов, передает корреспондент Накануне.RU.

КМНС сообщают, что без топлива не могут собрать оленей с пастбищ и привезти продукты.

"Мы, жители Тамбейской тундры, обращаемся к вам с просьбой в связи с ЧП. У нас закончилось топливо (бензин АИ-92) для сбора оставшихся оленей. Если есть возможность предоставить бензин в кратчайшие сроки. Мы находимся в районе фактории "Яхады-Яха", - говорится в обращении оленевода Тади Лаптандера, опубликованного в паблике "Подслушано в Сеяхе".

В администрации района сообщают, что третий этап выдачи топлива начнется после 30 апреля. Каждая семья, которая находится в зоне риска, получит 200 литров бензина.

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На Ямале коренные народы не могут собрать оленей с пастбищ: кончилось топливо для снегоходов

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Теги: пастбища, олени, топливо, снегоход, коренные малочисленные народы севера



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