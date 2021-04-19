В Югре депутаты скорректировали бюджет на трёхлетку

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На заседании думы Югры депутаты изменили параметры бюджета на 2021-23 гг., передаёт корреспондент Накануне.RU.

Вопрос рассмотрен в первом и втором (окончательном) чтениях.

"Прошу объяснить, почему у Советского района "сняли" 473 млн руб. на ремонт дороги Югорск - Таёжный?" - спросил депутат Алексей Савинцев.

По трассе решается вопрос переноса газопровода, который принадлежит "Газпром трансгаз Югорск". Проектирование должно закончиться к концу года, поэтому начать работы в 2021-ом не получится.

"Все ли траты на расходы так необходимы? Например, одна из статей – вливание в одно АО "Промышленные парки Югры", которое не приносит доходы, а его директор арестован?" - сказал депутат Виктор Сысун.

Директор департамента финансов Вера Дюдина ответила, что "раз статья внесена в документ, значит, деньги нужны". Директор департамента промышленности Кирилл Зайцев отметил, что под управлением "парков" находится два технопарка, которые нужны округу, то есть траты обоснованы.

"Небольшие деньги, но выделены на соцопросы (25 млн руб.) Зачем тратить эти деньги? Могу предположить, что это в свете выборов делается. Для чего?" - сказал депутат Михаил Сердюк.

Ответить никто из присутствовавших не смог. Также "Фонд поддержки предпринимательства" получит определённую сумму. Сердюк спросил, призывает ли это организацию к большей эффективности?

"Выделение денег, безусловно, делается для повышения эффективности", - сказала Дюдина.

Финансирование также связано с реорганизацией структуры. Изменения приняты при 30 голосах "за" и семи воздержавшихся.

Напомним, сегодня утром состоялось заседание комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, где были представлены изменения в бюджет текущего года и на 2022-23 гг. Доходы бюджета автономного округа увеличиваются в 2021 г. на 2,3 млрд рублей, в 2022 г. – на 11,5 млрд, в 2023 г. – на 12 млрд. Расходы в 2021 году вырастут на 16,8 млрд руб., в 2022 г. – на 16 млрд, в 2023 году – на 15,5 млрд. Расходы пойдут на реализацию государственных программ: развитие жилищной сферы, современная транспортная система, современное здравоохранение, развитие образования, физической культуры и спорта. А также на развитие различных отраслей промышленности и туризма, жилищно-коммунального комплекса и городской среды, социального и демографического развития и ряд других социально значимых программ.

"Доходы автономного округа увеличиваются на 2,5 млрд руб. Более, чем на 16 млрд увеличивается расходная часть. И увеличение произошло по всем государственным программам: здравоохранение, образование, развитие спорта, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, строительство дорог, жилья, специально выделили в отдельную категорию югорчан, которые могут бесплатно получать лекарственное обеспечение при определенных условиях", - отметил по итогам заседания комитета спикер думы Борис Хохряков, которого цитирует информационно-аналитическое управление парламента.

Также более 80 млн руб. выделено на благоустройство дворов и обустройство мест общего пользования, более 400 млн руб. – на снос непригодного жилья.