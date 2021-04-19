В Екатеринбурге прекратили дело об оскорблении главы "Маяка" Владимира Конькова

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Мировой судья судебного участка №2 Октябрьского судебного района Екатеринбурга прекратил производство по делу об административном правонарушении по делу об оскорблении главы корпорации "Маяк" Владимира Конькова со стороны местной жительницы Елены Литвиновой.

Как сообщила Накануне.RU сама активистка, соответствующее постановление она получила сегодня утром. Причиной прекращения производства стало истечение срока давности привлечения к административной ответственности, которое составляет три месяца.

"Можете меня поздравить! Я им (мировым судьям) отправила ходатайство о переносе судебного заседания, потому что 15 мая меня здесь не будет – у меня билеты на руках. Приложила билеты. В пятницу, 16 числа, они рассмотрели дело. Потому публикация была сделана 15 января. Три месяца прошло – дело прекращено", - рассказал Литвинова.

В свою очередь вице-президент корпорации "Маяк" Олег Мошкарев сообщил Накануне.RU, что это не конец истории с оскорблением Конькова. "Есть и другие правовые механизмы и возможности, и они будут использованы", - прокомментировал ситуацию Мошкарев.

Напомним, что жительницу дома на Красноармейской, 78а, что соседствует со стройплощадкой, где сносят ПРОМЭКТ, вызвали в прокуратуру еще в начале апреля. Ей вменяли ч.2 ст.5.61 КоАП РФ "Оскорбление". При этом никаких требований активистке не выдвигали. По ее мнению, от нее должны были потребовать публичных извинений перед Коньковым уже в зале суда.