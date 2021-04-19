В Челябинской области ищут мужичину, пропавшего во время сплава по реке Ай

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В Челябинской области спасатели вторые сутки ищут мужчину, который пропал во время сплава по реке Ай, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Инцидент произошел днем 18 апреля. Во время сплава перевернулась байдарка с двумя мужчинами. Один из них смог выбраться на берег, второй – нет.

"От указанного места происшествия до наступления темноты было обследовано 4 км береговой линии и акватория вниз по течению разлившейся бурной реки. Пострадавший не был обнаружен", - рассказали в пресс-центре.

Сегодня к поискам подключились сотрудники пожарной охраны и ГИМС.