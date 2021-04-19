Навального переводят в больницу для осужденных, ему назначили витамины

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Алексея Навального переводят в стационар Владимирской областной больницы для осужденных, такое решение приняла комиссия врачей ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России, говорится в сообщении на сайте регионального управления ФСИН.

Больница располагается на территории ИК-3, она специализируется "на динамическом наблюдении за подобными пациентами".

До сих пор Навальный находился в ИК-2 в Покрове Владимирской области. Он объявил голодовку, из-за чего его состояние ухудшилось.

"В настоящее время состояние здоровья А. Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия", - отмечается в сообщении.