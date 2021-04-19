Мосгорсуд получил иск о признании ФБК* и "Штабов Навального" экстремистскими организациями

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Мосгорсуд зарегистрировал иск прокуратуры к Фонду борьбы с коррупцией* (*Фонд борьбы с коррупцией, ФБК – внесен в реестр НКО-иноагентов).

В этом исковом заявлении прокуратура Москвы просит признать экстремистскими организациями ФБК*, а также общественное движение "Штабы Навального" и НКО "Фонд защиты прав граждан".

"О процессуальном движении по иску (решение вопроса о принятии к производству, назначение заседаний) будет сообщено дополнительно по мере появления соответствующей информации", - говорится в сообщении пресс-службы Московского городского суда.