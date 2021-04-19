20 Апреля 2021
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Экономика Свердловская область
Презентация обновленной концепции зала свердловской филармонии (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Названа общая стоимость проекта нового зала Свердловской филармонии

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СМИ сообщили, что общая стоимость реализации проекта по строительству нового концертного зала Свердловской филармонии составляет 17 млрд руб.

Как пишет "Коммерсант", власти до сих пор не нашли источников финансирования работ, связанных со строительством нового концертного зала филармонии в Екатеринбурге. Как рассказал изданию источник в правительстве региона, на разработку проектно-сметной документации требуется 2 млрд руб., а само строительство оценивается в 15 млрд руб. По его словам, вопрос финансирования нового зала филармонии обсуждался в апреле на совещании у первого заместителя губернатора Александра Высокинского: в частности, ставился вопрос привлечения кредита на проектирование объекта.

"Но для этого нужны подтвержденные источники финансирования на само строительство или залог со стороны области. Ни того, ни другого нет. Проектировать объект в этом году пока не на что", - отметил источник.

Александр Высокинский(2021)|Фото: Накануне.RU

По его словам, Высокинский предложил сначала получить положительное заключение регионального Минэка об эффективности полного или частичного финансирования проекта за счет области - это нужно, чтобы проект был включен в программу "Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года". Кроме этого, Минкульт региона должен проработать возможность включения объекта в федеральную программу "Развитие культуры".

"Сделать это в короткие сроки нереально. На все согласования может уйти весь год, хотя, предполагалось, что это время будет потрачено как раз на проектные работы и согласование их результатов с госэкспертизой. А уже в следующем году собирались провести конкурс по выбору генподрядчика. Сейчас сроки всех работ непонятны. Есть реальные опасения, что реализацию проекта могут перенести на неопределенный срок", - рассказал собеседник "Ъ-Урал".

Проект нового концертного зала свердловской филармонии был презентован на Санкт-Петербургском международном культурном форуме в ноябре 2019 года. Архитектурная концепция нового зала была подготовлена известным бюро Zaha Hadid Architects. Зал рассчитан на 2,3 тыс. зрителей, через дорогу запланирована парковка на 386 машиномест. Окончание строительства было запланировано на 2023 год (к 300-летию Екатеринбурга), позже срок перенесли на 2025 год.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что в Екатеринбурге ликвидируют часть сада Вайнера ради постройки нового зала филармонии.

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Названа общая стоимость проекта нового зала Свердловской филармонии

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Теги: филармония, зал, стоимость



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