20 Апреля 2021
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Общество В России Москва
Анна Попова, руководитель роспотребнадзора России (2014) | Фото:Накануне.RU

"В крупных городах нужны специальные режимы и правила" – Попова о динамике заболеваемости COVID-19

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Несмотря на общую стабилизацию ситуации с коронавирусом в России, в крупных российских городах требуется ввести специальные меры ограничительного характера, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом она заявила на заседании отделения медицинских наук Российской академии наук.

"Мы должны разрабатывать специальные режимы и специальные правила для агломераций: там, где живет более двух, трех, пяти, а тем более, как в Москве, — 10 миллионов человек", - отметила главный санитарный врач России.

Попова также рассказала о формировании минимум двух внутрироссийских штаммов коронавируса: в Сибири и на северо-западе страны. Также в стране выявлено порядка 200 случаев британского штамма и около 20 – южноафриканского.

По данным федерального штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в России выявлено 8589 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 346 человек.

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"В крупных городах нужны специальные режимы и правила" – Попова о динамике заболеваемости COVID-19

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Теги: анна попова, агломерации, ограничения, правила, специальный режим



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