В Тюмени пьяный водитель, "сбегая" от полицейских, устроил ДТП

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В Тюмени нетрезвый водитель, пытаясь сбежать от сотрудников полиции, устроил аварию, сообщила Накануне.RU глава отдела пропаганды областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

В 21.15 18 апреля автомобиль "Хёндай гетц" сначала остановился по требованию инспектора, а потом сорвался с места и попытался скрыться. Началась погоня. На улице Гольцова автомобиль врезался в "Субару", до этого нарушив ПДД.

"На переднем сидении автомобиля "Хёндай" ехал без специального автокресла ребёнок, возраст которого – около двух лет. 32-летний водитель этой машины – отец ребёнка – оказался пьян: алкотестер показал 1,15 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На водителя составлены протоколы за "пьяное" вождение, неподчинение сотруднику полиции, перевозку ребёнка с нарушениями, проезд на "красный" и два проезда перекрёстка с нарушениями", - уточнила Борисова.