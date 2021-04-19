20 Апреля 2021
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Происшествия В России
десантный бой день ВМФ Севастополь автомат (2012) | Фото: Накануне.RU

ФСБ выявила в России 55 подпольных оружейников

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ФСБ совместно с полицией и Росгвардией выявили деятельность 55 подпольных оружейников в 22 регионах страны. Они были причастны к "восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту".

Задержанные есть в Москве, республиках Северного Кавказа, регионах Дальнего Востока, Северо-Западного федерального округа, в Свердловской и Челябинской областях. В квартирах и домах оружейников провели обыски.

"Изъяты 222 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: это пулеметы, автоматы, винтовки, карабины, ружья, пистолеты и револьверы, артиллерийские боеприпасы, ручные гранаты и минометные мины, около 8 тыс. патронов, более 7 кг взрывчатых веществ и т.д.  

"Прекращена деятельность 27 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", - говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ России.

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ФСБ выявила в России 55 подпольных оружейников

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Теги: фсб, подпольный оружейник, нелегальное оружие



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