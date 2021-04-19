США против Пригожина: обвинили, проиграли, снова обвинили

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Российского бизнесмена Евгения Пригожина считают рекордсменом по санкциям из-за многочисленных ограничений со стороны Соединенных Штатов. С каждым годом количество санкций против предпринимателя только увеличивается по только Вашингтону известным причинам.

Взаимный обмен ограничениями между РФ и США начался примерно в начале XX века: впервые американские власти ввели санкции против России в 1917 году. Спустя время началась «Холодная война», в ходе которой обе страны стали вводить друг против друга многочисленные экономические санкции.

Сейчас число граждан РФ и различных российских организаций в санкционном списке США составляет 742. По этому показателю Россия находится на втором месте после Ирана. При этом некоторые попадают в этот список не один раз. Так, бизнесмен Евгений Пригожин вместе с физическими лицами или организациями, которые, по мнению Соединенных Штатов, связаны с бизнесменом, оказывались в санкционном списке 9 раз.

Впервые это произошло в 2016 году: бизнесмена обвинили в финансировании конфликта в Украине. Чуть позже США связали его с частной военной компанией, что стало поводом для введения новых санкций. В период с 2018 по 2020 предприниматель несколько раз оказывался в санкционном списке на фоне голословных обвинений во вмешательстве в американские выборы 2016 года. При этом в 2018 году суд США снял все обвинения с гражданина РФ по этому делу.

В 2020 году Соединенные Штаты также голословно обвинили Пригожина, только уже в некой деятельности для усиления российских позиций в Центральноафриканской Республике. А в текущем году власти США обвинил предпринимателя в попытке вмешаться в президентские выборы 2020 года. Однако заявление американского президента о «вредоносной деятельности РФ» выглядит довольно комично, особенно в части награды, объявленной ФБР за любую информацию о местонахождении Пригожина.

Специалисты отметили, что на фоне многочисленных обвинений против российского бизнесмена американская сторона ни разу не предоставила никаких документов, которые могли бы оправдать санкционную политику против Пригожина. Вероятно, что таким образом США просто пытаются отвлечь внимание от собственных проблем.