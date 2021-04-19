В Форосе вводится патрулирование: застройщики реликтового парка непотребно себя ведут

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У крымских властей возникает все больше претензий к застройщику Форосского парка. Примечательно, изначально их не было, а глава Республики Крым даже публично заявил, что "тема закрыта". После этого, правда, было возбуждено уголовное дело.

На минувшей неделе в Форосский парк с проверкой нагрянула глава администрации Ялты Янина Павленко. Она была возмущена состоянием ООПТ: парк замусорен, строительная техника портит территорию и т.д. Она дала оператору стройки неделю на устранение замечаний.

"В седьмой раз выезжаю сюда и сегодня с огромным сожалением вынуждена констатировать - территория в крайне неудовлетворительном состоянии. Все, на что жаловались мне в последние дни местные жители – увидела своими глазами!!! Подрядчик не исполнил поручения Главы Республики. Грязь, мусор – и строительный, и бытовой, разбитые самосвалом дороги, залитые бетонным раствором растения, поврежденные большегрузами деревья!!! Перед старинным каптажем 1888-го года вырыт гигантский котлован, инженерной защиты нет, на дне образовалось озеро!!! В самом парке также увидели строительство объекта, которого в предыдущий наш визит не было. В дальней части парка - ужасно замусоренный вахтовый городок – всюду грязь, а реликтовые рощи используются как туалет. Участились жалобы на строителей, которые непотребно себя ведут – договорились с начальником полиции Виктором Шварцем, что в Форосе будет организовано патрулирование", - пишет Павленко на своей странице в Facebook.

По решению администрации подрядчик должен будет также минимум раз в неделю общаться с активистами из числа местных жителей и информировать их обо всем, что происходит в парке. Параллельно региональное министерство экологии проведет проверку и оценит нанесенный ущерб.

Напомним, сейчас проверки ситуации с застройкой Форосского парка ведут Генпрокуратура России и Минприроды России, а прокруатура Крыма уже возбудила уголовное дело.