80 миллионов заморожены: екатеринбуржец госпитализирован с инфарктом после отзыва лицензии "Нейвы"

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Крупный екатеринбургский бизнесмен экстренно оказался в больнице после отзыва лицензии у банка "Нейва". Состоятельному человеку срочно понадобились финансы на закрытие различных платежей. Но когда мужчина приехал в офис банка, то выяснил, что его 80 млн заморожены, сообщил источник Накануне.RU.

Новость настолько огорошила мужчину, что он упал в обморок и был госпитализирован с инфарктом. Он сможет получить свои деньги не ранее, чем через два месяца, так как его вклад превышает 1 млн 400 тыс. руб.

Помимо 80 млн, на депозите у бизнесмена есть 70 млн на счете.

Напомним, что Центробанк отозвал лицензию у банка с 16 апреля. Кроме этого, аннулирована лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. По величине активов кредитная организация занимала 188-е место в банковской системе РФ.