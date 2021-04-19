Трех жителей Челябинска задержали за кражу золотосодержащего концентрата на 3 млн рублей

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В Челябинске задержали трех местных жителей, которых подозревают в краже золотосодержащего концентрата стоимостью более 3 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, они работали в шахте по добыче драгметаллов на территории Республики Бурятия, где похитили золотосодержащий концентрат стоимостью более 3 млн рублей. Они хотели продать похищенное, но, когда приехали в Челябинск, их задержали.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.