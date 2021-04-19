В Екатеринбурге осужден путешественник, "минировавший" вокзалы и храмы

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Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга рассмотрел шесть томов уголовного дела о серии ложных минирований. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, материалы поступили из Главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области.

"Опытная судья Ольга Волкова определила, что собранные органами внутренних дел доказательства достаточно весомые и убедительные. Обвиняемый Юрий Галлямов 1997 года рождения, уроженец города Кушва, признан виновным. После оглашения приговора, его взяли под стражу и отправили на 3,5 года в колонию общего режима. В отношении фигуранта полиция возбудила и расследовала семь уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренных статьей 207 УК РФ - заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Еще одно дело, восьмое, было заведено по факту кражи личных вещей у пассажира электрички (статья 158 УК РФ). Выявили и изобличили "шутника" сотрудники оперативных подразделений МВД и ФСБ, в том числе из Центра противодействия экстремизму", - отметил полковник Горелых.

Молодой человек с июля по ноябрь 2020 года сообщал через Единую диспетчерскую службу о ликвидации криминальным способом Храма-на-Крови, спортивного комплекса "Динамо", Среднеуральского женского монастыря, здания автовокзала "Северный" и железнодорожного вокзала Нижнего Тагила. Каждый факт поступления тревожной информации сыщики тщательно проверяли на предмет соответствия действительности. Создавалась зона безопасности, проводились эвакуационные мероприятия, чтобы не подвергать возможной опасности людей. Во всех случаях сведения оказались фейковыми: ничего подозрительного в служебных помещениях и на прилегающей территории полиция не обнаружила.

"Задержанный к числу законопослушных граждан не относился. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по части 1 статьи 116 (побои) и части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Нарушитель спокойствия горожан проживал в одной из квартир на улице Краснофлотцев, что в Орджоникидзевском районе столицы Среднего Урала. Свои противоправные поступки екатеринбуржец мотивировал банальной хулиганской выходкой.

Дело в том, что он любил путешествовать. А когда беззаботно странствовал по городам и весям, за ночлегом и едой обращался к охранникам учреждений. А те, глядя на его внешний вид, могли смело отправить восвояси. Это обстоятельство и побуждало гражданина таким образом мстить. Во время следствия вина задержанного была подтверждена показаниями свидетелей и заключениями фоноскопических судебных экспертиз, в результате которых полиции удалось установить, что голос, сообщавший о минировании зданий, принадлежит именно Галлямову. Проведенная психиатрическая экспертиза показала, что он вменяем и способен отвечать за совершенные деяния", - добавил Валерий Горелых.