В ФБК* объяснили наличием инсайдера утечку в сеть данных сторонников Навального

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Коллега Алексея Навального по ФБК* (*ФБК признан Минюстом России НКО-иноагентом) Леонид Волков объяснил, каким образом в сети в открытом доступе оказались данные сторонников оппозиционера. Это данные, которые пользователи указывали при регистрации на сайте в поддержку Навального – электронные адреса, которые могут использоваться для массовых рассылок.

"Как всегда, 99% хакерских атак происходят через инсайдера, через "крысу". У нас бывший сотрудник с доступами смог скачать почтовые логи сервера", - сообщил Волков в эфире телеканала "Дождь". По его словам, у бывшего сотрудника забрали все доступы, но не доступ к почте. Волков извинился за произошедшее и пообещал расследовать инцидент.

В начале марта главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов высказывал версию о том, что "окружение Навального инфильтровано спецслужбами".

"Алексей Навальный пал жертвой спецоперации. Окружение Навального безусловно инфильтровано спецслужбами. Кто-то в окружении Навального, довольно близком, является агентом охранки. История революционного движения в России начала 20 века показывает, что не было ни одной революционной партии, где не было на высоких постах агента охранки", - выдвинул свою версию Венедиктов в эфире радиостанции.

Он видит работу неких агентов в том, что Навальный все-таки решил вернуться в Россию, хотя получал довольно явный и официальный сигнал (в данном случае – от ФСИН), что в случае возвращения попадет в заключение: "Мы видели публичную часть, когда Навального предупреждали, что ФСИН затеет дело, ФСИН говорил: "Мы тебя посадим, у нас есть дело, вы нарушили то", мол, не приезжай. Но другие через, видимо, этих агентов или манипулируемых людей говорили: "Да нет, все отделается домашним арестом, мы людей выведем на улицы, они испугаются". Спецоперация была в этом".