В ФБК* объяснили наличием инсайдера утечку в сеть данных сторонников Навального

20 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Почему остановился прогресс?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
MacBook Pro ноутбук макбук офис лэптоп компьютер клавиатура (2019) | Фото:Pixabay

В ФБК* объяснили наличием инсайдера утечку в сеть данных сторонников Навального

Добавить источник в

Коллега Алексея Навального по ФБК* (*ФБК признан Минюстом России НКО-иноагентом) Леонид Волков объяснил, каким образом в сети в открытом доступе оказались данные сторонников оппозиционера. Это данные, которые пользователи указывали при регистрации на сайте в поддержку Навального – электронные адреса, которые могут использоваться для массовых рассылок.

"Как всегда, 99% хакерских атак происходят через инсайдера, через "крысу". У нас бывший сотрудник с доступами смог скачать почтовые логи сервера", - сообщил Волков в эфире телеканала "Дождь". По его словам, у бывшего сотрудника забрали все доступы, но не доступ к почте. Волков извинился за произошедшее и пообещал расследовать инцидент.

В начале марта главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов высказывал версию о том, что "окружение Навального инфильтровано спецслужбами".

"Алексей Навальный пал жертвой спецоперации. Окружение Навального безусловно инфильтровано спецслужбами. Кто-то в окружении Навального, довольно близком, является агентом охранки. История революционного движения в России начала 20 века показывает, что не было ни одной революционной партии, где не было на высоких постах агента охранки", - выдвинул свою версию Венедиктов в эфире радиостанции.

Он видит работу неких агентов в том, что Навальный все-таки решил вернуться в Россию, хотя получал довольно явный и официальный сигнал (в данном случае – от ФСИН), что в случае возвращения попадет в заключение: "Мы видели публичную часть, когда Навального предупреждали, что ФСИН затеет дело, ФСИН говорил: "Мы тебя посадим, у нас есть дело, вы нарушили то", мол, не приезжай. Но другие через, видимо, этих агентов или манипулируемых людей говорили: "Да нет, все отделается домашним арестом, мы людей выведем на улицы, они испугаются". Спецоперация была в этом".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В ФБК* объяснили наличием инсайдера утечку в сеть данных сторонников Навального

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: леонид волков, база данных, утечка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети