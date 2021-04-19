Турецкая газета удалила публикацию об одобрении производства "Спутника V" в этой стране

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Турецкая газета Yeni Safak удалила со своего сайта публикацию, в которой сообщается об одобрении производства в Турции российской вакцины "Спутник V". Также удаляются из других интернет-СМИ репосты этого сообщения.

Издание сообщило об одобрении производства со ссылкой на одного из членов научного совета по коронавирусу. Он, якобы, заявил, что турецкий производитель получил "добро" после соответствующего запроса, передает ТАСС.

Переговоры с Турцией о поставках и производстве вакцины на территории этой страны ведутся с января этого года. Некоторые турецкие фармкомпании заявляли о готовности производить препарат, но после одобрения властей.