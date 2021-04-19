20 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
Трусы, акция в поддержку Навального (2021) | Фото: Накануне.RU

Свердловский вице-губернатор - про акции штаба Навального: Это подстава

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Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько высказался по поводу предстоящего митинга в поддержку Алексея Навального, передает корреспондент Накануне.RU.

"Это незаконное мероприятие и, соответственно, на мой взгляд, когда происходит что-то незаконное, к нему и отношение соответствующее. Кажется, что штаб Навального, призывая людей таким образом выходить, сами при этом находясь за границей и ничем не рискуя, просто людей ставят, мягко говоря, в интересное положение, потому что понимают, что власти будут на незаконные действия реагировать. На мой взгляд, это не очень честно и правильно, потому что это подстава граждан под возможные санкции, которые, безусловно, я так понимаю, будут, если людей будут задерживать", - заявил Бидонько.

Он также напомнил свердловчанам о том, что в регионе все ещё действуют коронавирусные ограничения, а митинги являются несогласованными. На такие детали, по мнению Бидонько, особое внимание должны обратить представители молодёжи, которые своими действиями могут подпортить свое будущее.

"В прошлый раз мы много фиксировали людей молодого возраста, которые в силу своего юношеского максимализма, возможно, на это не обращают внимания, но это очень важно. Всем, кто задерживался на митингах, нужно понимать, что пройдёт время, всё забудется, но эти записи могут в дальнейшем сказываться, в том числе, и на их карьерных моментах, обучении: не во всех учреждениях можно учиться будет, не во всех структурах работать", - заявил Бидонько.

Вице-губернатор обратил внимание на то, что особую опасность представляют провокаторы, которые, что не исключено, работают по чьей-то указке и, возможно, за финансовое вознаграждение.

"Есть оппозиция, которая хочет диалога, но, на мой взгляд, вот эта часть оппозиции диалога не хочет. Им, на мой взгляд, не нужно, чтобы мы их всех собрали и с ними поговорили. Они работают по другому алгоритму: им нужны провокационные действия. Они работают на определенную картинку, которая им нужна для решения их задач и задач тех людей, которые им их ставят. Поэтому здесь какой-то конструктивный диалог весьма проблематичен. Кто хочет, они всегда делают определенные запросы, и мы всегда готовы организовать какую-нибудь встречу для того, чтобы пообсуждать какие-то вопросы. А от данных граждан никаких запросов нет. И чем больше будет резонансов, чем жестче будут действовать силовые структуры, чем интереснее будет картинка, тем больше они будут считать, что их мероприятие удалось. Надеемся, что большинство людей, несмотря на свои политические взгляды, будут всё-таки придерживаться закона", - заключил Сергей Бидонько.

Напомним, штаб Навального решил не ждать регистрации 500 тыс. пользователей на специальном сайте и организовать акции протеста в стране уже в ближайшее время.

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Свердловский вице-губернатор - про акции штаба Навального: Это подстава

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Теги: Сергей Бидонько, акции штаба Навального



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