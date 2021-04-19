"НОВАТЭК" попросил у Путина месторождение, которое отказывается продавать "Газпром"

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Руководитель "НОВАТЭК" Леонид Михельсон предпринял новую попытку получить от "Газпрома" гигантскую Тамбейскую группу месторождений с запасами 7,3 трлн кубометров газа, сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, он смог убедить президента РФ Владимира Путина, что стратегически правильным будет направить запасы кластера на производство сжиженного природного газа и попросил его рассмотреть продажу этих активов НОВАТЭКу с оплатой деньгами и акциями.

При этом "Газпром" не хочет отказываться от месторождений. Спор держит в подвешенном состоянии общую стратегию освоения и переработки газа Ямала.

В Тамбейскую группу входят Северо-Тамбейский, Западно-Тамбейский, Тасийский и Малыгинский лицензионные участки. "Газпром" получил эти участки в 2008 году без конкурса по распоряжению правительства как собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ), лицензии на них действуют до 2028 года. По итогам геологоразведки "Газпром" пришел к выводу, что первые три участка группы составляют одно гигантское Тамбейское месторождение.