В Новосибирске мужчину застрелили при побеге из суда – он пытался взять в заложники конвой

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В Новосибирске подсудимый попытался сбежать из Центрального районного суда и был убит. Сейчас полиция проводит проверку по факту инцидента.

35-летнего мужчину доставили в суд для избрания меры пресечения по уголовному делу о производстве, сбыте или пересылке наркотиков. По данным "Тайга.Инфо", подозреваемый пытался взять в заложники конвоира, угрожая ему заточкой.

"При разгрузке конвойного автомобиля обвиняемый, доставленный для решения вопроса по мере пресечения, удерживая сотрудника конвоя, угрожал применением насилия, требовал отпустить его. Один из сотрудников конвоя применил табельное оружие. После чего была вызвана бригада скорой помощи. Однако обвиняемый скончался на месте", - сказал представитель суда.