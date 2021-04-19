Названы частные компании, продвигающие "Спутник V"

Добавить источник в

Продвижением вакцины "Спутник V" занимаются несколько частных компаний. Об этом написала ведущая Александра Машкова-Благих, прокомментировав новость о том, что вакцинацию от коронавируса планируют сделать обязательной для ряда профессий, в частности учителей и врачей, которых будут увольнять в случае отказа.

Вакцину "Спутник V" производят НИИ Гамалеи, "Генериум", Biocad, "Биннофарм", "Р-Фарм" - одна государственная и четыре частных корпорации, указала ведущая, сославшись на открытые данные.

"Частные - это значит зарабатывают. Пролоббировать принудительную вакцинацию нужно обязательно потому, что хотят вакцинации только 30% граждан. 70% потенциальных денег уходят из карманов", - написала она.

Она добавила, что бесплатность вакцинации условная, ведь вакцины закупает государство за счет госбюджета. Поэтому фармкомпаниям выгодно лоббировать обязательную вакцинацию, чтобы гарантировать себе прибыль.

Некоторые раскритиковали Машкову и назвали ее пост бредом. Она ответила, что частный капитал интересует прежде всего увеличение прибыли и требовать от него другого невозможно.

Важно, что у "Р-Фарм" Алексей Репика есть соглашение с "АстраЗенекой", вакцина которой зачастую приводит к тромбозу.