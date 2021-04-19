20 Апреля 2021
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укрупнение реактора энергблока бн-800 на баэс (2009) | Фото: баэс

Росатом не допустят к тендеру на строительство энергоблока на чешской АЭС

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Росатом будет исключен из числа претендентов на строительство нового энергоблока атомной электростанции "Дукованы" в Чехии, заявил вице-премьер страны и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек, передает ТАСС.

Также российская госкорпорация не сможет участвовать в тендере в качестве компании-субподрядчика.

Напомним, накануне за отстранение Росатома от участия в тендерах выступил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Он связал это решение с расследованием правоохранительных органов страны, в ходе которого, якобы, была выявлена причастность российских спецслужб к взрывам на складах боеприпасов в местечке Врбетице в 2014 году.

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Росатом не допустят к тендеру на строительство энергоблока на чешской АЭС

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Теги: росатом, строительство аэс, тендер, чехия, расследование



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