Сергей Бидонько заявился на праймериз "ЕР" в Госдуму и заксобрание

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Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько выступил от регионального отделения партии "Единая Россия" в качестве кандидата на кресло депутата Государственной думы и законодательного собрания региона, передает корреспондент Накануне.RU. Пакет документов на участие в предварительном голосовании был подан сегодня. В ЗакСО вице-губернатор подал документы от 16 одномандатного округа.

"Процедура праймериз - своего рода возможность для людей, которые занимаются политикой или участвуют в политической жизни, проверить свои электоральные рейтинги, то, как люди к ним относятся. На самом деле, это, на мой взгляд, уникальная возможность, чтобы уже на этапе перед выборами каждый человек, кто хочет в дальнейшем участвовать в избирательной компании, понимал уже на старте, как сформировалось мнение о его работе среди жителей Свердловской области. Я в политической жизни начал участвовать достаточно рано и, безусловно, для меня за эти годы накопились определенные вопросы, которые удалось решить полностью или частично. Поэтому мне сегодня хотелось бы, поучаствовав в праймериз, понять, как люди, для которых мы работаем, решаем вопросы, относятся, в том числе, и ко мне. Для того, чтобы определяться с векторами движения, в том числе и политическими, надо на старте понимать, что удалось за предыдущие годы наработать", - сообщил Бидонько.

Но на вопрос о том, пойдет ли он на выборы в качестве кандидата в случае победы в предварительном голосовании, вице-губернатор ответить не смог, отметив, что принимать решение будет позже.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также выступил в качестве кандидата на кресло депутата Государственной думы. Таким образом, как считают наблюдатели, Куйвашев подтвердил намерение выступить "паровозом" свердловского списка "ЕР".

Прием документов для регистрации участников предварительного голосования "ЕР" продлится до 29 апреля.