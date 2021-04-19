Сергей Бидонько заявился на праймериз "ЕР" в Госдуму и заксобрание

20 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Почему остановился прогресс?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область
Бидонько подал документы на праймериз ЕР в Госдуму (2021) | Фото: Накануне.RU

Сергей Бидонько заявился на праймериз "ЕР" в Госдуму и заксобрание

Добавить источник в

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько выступил от регионального отделения партии "Единая Россия" в качестве кандидата на кресло депутата Государственной думы и законодательного собрания региона, передает корреспондент Накануне.RU. Пакет документов на участие в предварительном голосовании был подан сегодня. В ЗакСО вице-губернатор подал документы от 16 одномандатного округа.

"Процедура праймериз - своего рода возможность для людей, которые занимаются политикой или участвуют в политической жизни, проверить свои электоральные рейтинги, то, как люди к ним относятся. На самом деле, это, на мой взгляд, уникальная возможность, чтобы уже на этапе перед выборами каждый человек, кто хочет в дальнейшем участвовать в избирательной компании, понимал уже на старте, как сформировалось мнение о его работе среди жителей Свердловской области. Я в политической жизни начал участвовать достаточно рано и, безусловно, для меня за эти годы накопились определенные вопросы, которые удалось решить полностью или частично. Поэтому мне сегодня хотелось бы, поучаствовав в праймериз, понять, как люди, для которых мы работаем, решаем вопросы, относятся, в том числе, и ко мне. Для того, чтобы определяться с векторами движения, в том числе и политическими, надо на старте понимать, что удалось за предыдущие годы наработать", - сообщил Бидонько.

Бидонько подал документы на праймериз ЕР в Госдуму(2021)|Фото: Накануне.RU

Но на вопрос о том, пойдет ли он на выборы в качестве кандидата в случае победы в предварительном голосовании, вице-губернатор ответить не смог, отметив, что принимать решение будет позже.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также выступил в качестве кандидата на кресло депутата Государственной думы. Таким образом, как считают наблюдатели, Куйвашев подтвердил намерение выступить "паровозом" свердловского списка "ЕР".

Прием документов для регистрации участников предварительного голосования "ЕР" продлится до 29 апреля.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Сергей Бидонько заявился на праймериз "ЕР" в Госдуму и заксобрание

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сергей бидонько, праймериз, единая россия, госдума



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети