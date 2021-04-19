В Челябинске возобновили расследование уголовного дела экс-омбудсмена Севастьянова

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В Челябинске полиция возобновила расследование уголовного дела в отношении экс-уполномоченного по правам человека в регионе Алексея Севастьянова, передает корреспондент Накануне.RU.

"Девятый том пошел, разумный срок расследования прошел. Мое дело по коровам возобновили, правда при очень странных обстоятельствах (дело терялось на 4 месяца) и в нарушение процессуальных сроков. Дело становится ещё более абсурдным. Допрашивал и собирал доказательства по делу... Бинго! Свидетель! Правда, допрошен свидетелем только сейчас! 33 коровы и стакан парного молока... Дороговастенко получилось... Я на новый круг", - написал экс-омбудсмен в Facebook.

Напомним, в июне 2020 года суд признал экс-омбудсмена виновным в попытке хищения 3 млн руб., выделенных в качестве гранта, и приговорил к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. По версии следствия, в 2017 году Севастьянов представил в региональный минсельхоз подложные документы, подтверждающие ведение им фермерского хозяйства, чтобы участвовать в конкурсе на право получить грант в 3 млн руб. на создание и развитие крестьянского хозяйства начинающим фермерам.

В октябре прошлого года Челябинский областной суд отменил приговор экс-уполномоченному. Уголовное дело было возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, в связи с существенным нарушением норм уголовно-процессуального закона, выразившихся в нарушении права осужденного на защиту.