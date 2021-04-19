"В России 80 млн бедных, а не 17, как говорит Росстат" - Дерипаска

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Российский бизнесмен, основатель En+ и "Русала" Олег Дерипаска раскритиковал подсчеты Росстата относительно количества бедных в стране.

Напомним, по подсчетам ведомства выходит, что в России всего 12,1% бедных (это 17,8 млн человек, у которых доходы ниже прожиточного минимума). На бумаге это минимальный уровень с 2014 года, но реальности картина мало соответствует, полагает Дерипаска.

"Нас пытаются убедить, что число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составляет 17,8 млн человек, - пишет Дерипаска в своем Telegram-канале. - На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 миллионов. Но Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие "бравые" отчеты о "победах" над бедностью. Обидно только, что "победы" эти в основном на бумаге происходят".

"Дайте хоть доступную ипотеку для регионов", - добавляет бизнесмен.

Напомним, на недавнем Красноярском экономическом форуме он предложил сделать для Сибири льготную ипотеку по ставке 4% и такой же лизинг для транспортных компаний, работающих в регионе.

Обновление: Днем 19 апреля Дерипаска удалил свой пост в Telegram-канале, а позже добавил отредактированный вариант, в котором уже нет речи о 80 миллионах бедных и "жонглировании цифрами" со стороны Росстата, зато есть реверанс в сторону Владимира Путина.