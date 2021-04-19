20 Апреля 2021
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фонд святой екатерины, ледовое шоу, навка (2021) | Фото: фонд святой Екатерины

Семь тысяч врачей и волонтеров увидят ледовое шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила", которое организовал Фонд святой Екатерины

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Ледовый мюзикл Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в Екатеринбурге смогут увидеть более 7000 медиков и волонтеров, оказывавших помощь в борьбе с распространение коронавирусной инфекции, передает корреспондент Накануне.RU.

Билеты распределили между работниками екатеринбургских больниц, городской станции скорой помощи и волонтерами. Чтобы соблюсти требования Роспотребнадзора по количеству зрителей в зале шоу покажут два раза — днем и вечером.

татьяна навка, ледовое шоу, руслан и людмила, фонд святой екатерины(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

Зрителями первого представления будут волонтеры и добровольцы, которые помогали Фонду святой Екатерины в реализации гуманитарной программы и доставляли продуктовые наборы тем, кто в силу возраста или обстоятельств находился на самоизоляции или оказался в сложной финансовой ситуации из-за пандемии.

Гости вечернего шоу — те, кто уже год работает на передовой, кто первым встретил коронавирус и до сих пор продолжает бороться с ним и его последствиями. Врачи и персонал больниц смогут насладиться представлением вместе со своими семьями.

фонд святой екатерины, ледовое шоу, навка(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

«В течение года учредители Фонда святой Екатерины оказывали всестороннюю поддержку медицинской отрасли и пытались облегчить работу персонала больниц. Мы никогда не сможем реально оценить их труд, но всегда можем сказать за него спасибо. И свою благодарность учредители Фонда решили высказать приглашением на ледовое шоу Татьяны Навки. Уверен, что совместными усилиями у нас получится яркий и запоминающийся праздник», — считает директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Александр Андреев(2021)|Фото: Накануне.RU

По признанию олимпийской чемпионки, генерального продюсера шоу и исполнительницы роли Людмилы Татьяны Навки, в обоих представлениях примут участие фигуристы основного состава. «Мне будет очень приятно выйти на лед в роли Людмилы два раза. Весь коллектив компании NAVKA.SHOW постарается сделать так, чтобы гости нашего мюзикла на льду почувствовали сказочную атмосферу праздника, забыв о тех заботах, которые легли на их плечи в последний год».

татьяна навка, ледовое шоу, руслан и людмила, фонд святой екатерины(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

В ледовом шоу задействованы пятикратный чемпион США, двукратный победитель чемпионата четырех континентов Петр Чернышев (Руслан), многократные чемпионы Литвы, призеры чемпионатов Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас (Наина и Финн), чемпионка России, чемпионка Европы Юко Кавагути и бронзовый призер юношеских Олимпийских игр Никита Володин (Рыбачка и Ратмир), серебряный призер первенства России, бронзовый призер юношеских Олимпийских игр Никита Михайлов (Фарлаф), чемпион России среди юниоров, победитель и призер международных турниров Евгений Кузнецов (Черномор) и многие другие звезды фигурного катания.

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Семь тысяч врачей и волонтеров увидят ледовое шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила", которое организовал Фонд святой Екатерины

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Теги: татьяна навка, леоводе шоу, фонд святой екатерины, врачи, волонтеры



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