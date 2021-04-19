ЕС намерен запретить цифровой рейтинг граждан

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ЕС намерен запретить использование искусственного интеллекта (ИИ) для ранжирования граждан по социальному поведению - так называемый социальный (цифровой) рейтинг. Еврокомиссия представит законопроект в ближайшие недели, сообщает Bloomberg.

Планируется запретить также удаленную биометрическую идентификацию в общественных местах, например распознавание лиц. Для применения этой технологии потребуется специальное разрешение. Законопроект не касается систем на базе ИИ, используемых в военных целях.

В начале апреля 56 европейских организаций призвали Еврокомиссию запретить использование технологии распознавания лиц. В обращении говорилось, что реальный ущерб, наносимый слежкой правам человека (неприкосновенность частной жизни, защита персональных данных, отсутствие дискриминации), гораздо больше, чем потенциальные выгоды, например при розыске преступников. Вице-президент ЕС по цифровым технологиям Маргрет Вестагер ранее заявляла, что распознавание лиц противоречит требованию получения согласия на сбор персональных данных .

В январе организация Amnesty International призвала запретить распознавание лиц в общественных местах, назвав это грубым вмешательством в личную жизнь граждан.

"На европейском уровне важно установить стандарты с точки зрения того, как далеко эти технологии могут быть допущены, поскольку искусственный интеллект начал проникать во все слои общества", - сказал член Европейского парламента и глава комитета по ИИ Драгос Тудораче.

В России проблема использования ИИ также становится все более острой, особенно в связи с резкой активизацией навязывания цифровизации под предлогом пандемии. В прошлом году к сегрегации граждан по цифровому рейтингу призвал ведущий Дмитрий Киселев. А недавно первый зампредседатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич призвал ввести в России цифровой рейтинг граждан и следить за каждым их шагом. Его поддержал профессор ВШЭ Олег Матвейчев.

"Низкий рейтинг - и никаких кредитов не дают; нарушил закон - и резкое снижение вплоть до "красной зоны", – заявил Малькевич.

Эта проблема на днях обсуждалась на площадке РИА Новости, где прошла дискуссия "Нужен ли России социальный рейтинг?". Практически все эксперты были единодушны в том, что идея опасная и вредная. Глава СПЧ Валерий Фадеев признал, что лоббированием введения цифрового рейтинга занимаются частные корпорации.

Важным стало сообщение Фадеева о том, что в СПЧ создана рабочая группа под руководством специалиста в области ИИ, президента компании "Крибрум" Игоря Ашманова, которая должна к осени разработать концепцию защиты прав граждан в цифровом пространстве - своего рода Цифровой кодекс. Ашманов говорит о нем уже несколько лет.