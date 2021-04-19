20 Апреля 2021
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ДТП на переезде, расположенном на 4 пикете 23 км перегона Решеты - Седельниково Свердловской железной дороги (2021) | Фото: Уральская транспортная прокуратура

На Среднем Урале три человека пострадали при столкновении локомотива и иномарки

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На Среднем Урале столкнулись локомотив и автомобиль. В результате аварии есть пострадавшие.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, все случилось сегодня утром на регулируемом железнодорожном переезде, расположенном на 4 пикете 23 км перегона "Решеты - Седельниково" Свердловской железной дороги. Произошло столкновение одиночного локомотива с легковым автомобилем "Шкода Октавия".

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали три человека. На место происшествия выехал Свердловский транспортный прокурор.

Сейчас ведомством организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В ходе нее будет дана оценка содержанию железнодорожного переезда.

ДТП на переезде, расположенном на 4 пикете 23 км перегона Решеты - Седельниково Свердловской железной дороги(2021)|Фото: Уральская транспортная прокуратура

ДТП на переезде, расположенном на 4 пикете 23 км перегона Решеты - Седельниково Свердловской железной дороги(2021)|Фото: Уральская транспортная прокуратура

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На Среднем Урале три человека пострадали при столкновении локомотива и иномарки

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Теги: ДТП, иномарка, локомотив



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