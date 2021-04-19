В Тюменской области прорвало дамбу, построенную полгода назад компанией депутата облдумы

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В деревне Ушакова (Тюменский район) прорвало дамбу, построенную в октябре прошлого года компанией "Мостострой-11", руководит которой депутат регионального парламента Николай Руссу, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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Видеоролик, иллюстрирующий ситуацию, появился в группе "ВКонтакте" жителей Тюменского района. На небольшом ролике видно, как размыта плитка и "сбоку" через дамбу протекает вода.

"Дамбу построили в октябре 2020 г. Объект стоимостью 32,8 млн руб. строило "Мостострой-11", возглавляемое депутатом Тюменской областной думы единороссом Николаем Руссу. Так ведь ещё большой воды не было", - уточняет Telegram-канал "Тюменская уМоора".