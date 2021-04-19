На Южном Урале за сутки COVID-19 выявили у 114 человек

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В Челябинской области за сутки у 114 человек подтвержден COVID-19, девять человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 58 тыс. 910 человек.

В настоящий момент в регионе 3 тыс. 146 заболевших. За сутки выписан 115 человек, всего в регионе выздоровели 53 тыс. 204 пациента.

За прошедшие сутки умерло девять человек, из них шесть от коронавируса. Еще у трех пациентов COVID-19 был сопутствующим заболеванием.