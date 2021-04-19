Британское правительство готовит закон о противодействии "шпионам" из "враждебных государств"

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Британские власти хотят получить новые полномочия по "выявлению и изгнанию шпионов враждебных государств" на фоне обострения отношений с Россией и Китаем. По данным The Times, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон внесет в парламент законопроект "о противодействии враждебным государствам".

Одним из требований закона будет необходимость регистрации своего присутствия в стране для всех лиц, работающих от имени иностранных правительств. Нарушение этого требования может караться уголовным преследованием.

Также правительством может обновить "архаичный" закон о государственной тайне, чтобы его можно было использовать против лиц, пытающихся "подорвать интересы Великобритании из-за границы". Речь идет в том числе о "киберхакерах, работающих на враждебные государства". Издание отмечает, что Джонсон "полон решимости добиваться принятия этих мер на фоне растущей озабоченности по поводу действий России и Китая".