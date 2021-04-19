На работе Генконсульства Чехии в Екатеринбурге не отразилась высылка посольских дипломатов из РФ

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Генеральное консульство Чешской республики в Екатеринбурге продолжает работать в штатном режиме, несмотря на события, произошедшие накануне.

"Мы продолжаем работать в штатном режиме", - сообщили Накануне.RU в Генконсульстве, отметив, что не комментируют нынешнюю политическую ситуацию.

Напомним, что Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Данные действия стали ответными мерами России на высылку Чехией 18 сотрудников посольства РФ, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки.

Российский МИД назвал это решение беспрецедентным и абсурдным. Дипломатическое ведомство увидело в ситуации "американский след".

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