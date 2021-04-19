Названы сроки сноса здания над станцией метро "Бажовская" в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге суд определил сроки сноса здания над законсервированной станцией метро "Бажовская".

Как сообщало Накануне.RU, вердикт о демонтаже здания над "Бажовской" был вынесен еще в декабре 2019 года, а 10 марта 2020 года определение суда первой инстанции вступило в силу. С этой даты начинался 30-дневный отсчет для выполнения ответчиком (ООО "Промавтосервис") исковых требований администрации Екатеринбурга о сносе самовольно построенного объекта в районе перекрестка улиц 8 Марта и Большакова, а также возвращении участка в муниципальную собственность.

Данное решение компания оспаривала в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде и Арбитражном суде Уральского округа, но безрезультатно, а в августе обратилась в Верховный суд России. 2 декабря тот вынес определение "Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ". Застройщик попытался обжаловать и его, но безуспешно.

На минувшей неделе Арбитражный суд Свердловской области вынес определение и установил дату, к которой объект должен быть демонтирован.

"Заявление общества с ограниченной ответственностью "Промавтосервис" об отсрочке исполнения судебного акта по настоящему делу удовлетворить. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "Промавтосервис" отсрочку исполнения решения суда от 13.12.2019 сроком на шесть месяцев, до 25.10.2021", - говорится в документе.

Напомним, ранее мэрия Екатеринбурга оформила в свою собственность участок, на котором располагается здание над законсервированной станцией метро "Бажовская".