ТМК направила акционерам ПАО "ЧТПЗ" предложение о выкупе их доли акций

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Трубная Металлургическая Компания (ТМК) направила миноритарным акционерам ПАО "ЧТПЗ" предложение о выкупе их доли акций. Как сообщает пресс-служба ТМК, обязательное предложение было направлено по требованиям законодательства в связи с приобретением компании 86,54% акций ПАО "ЧТПЗ" в марте этого года.

Известно, что акционерам предлагается реализовать 41 млн 134 тыс. 490 акций ПАО "ЧТПЗ" по цене 318,26 руб. за акцию. Таким образом, общая стоимость пакета может составить 13 млрд 91,5 млн руб. Для подачи акционерами заявлений о продаже ценных бумаг установлен срок – с 17 апреля по 25 июня 2021 года включительно.

"ТМК выполняет требования российского законодательства и предоставляет акционерам ПАО "ЧТПЗ" хорошую возможность реализовать свои акции по справедливой цене", – отметил вице-президент ТМК по стратегии Владимир Шматович.